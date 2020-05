Non c’è pace per l’economia mondiale, messa a durissima prova dall’emergenza coronavirus, con aziende messe in ginocchio e costrette a ridurre le spese, a volte dovendo ricorrere a misure dolorose. È il caso di McLaren, pronta a lasciare a casa circa 1.200 dipendenti.

Si tratta di ¼ circa della forza lavoro della Casa inglese, con 70 addetti al reparto Formula 1 coinvolti nella ristrutturazione aziendale. Una scure che si abbatte violentemente su Woking, i cui risultati nel 2019 (4.765 auto vendute e +18% dei ricavi) erano più che incoraggianti e facevano ben sperare per il 2020.

Cosa succederà?

Dire quali saranno gli effetti a lungo termine di pandemia e licenziamenti sul Gruppo McLaren – che comprende il reparto prodotto e la scuderia di Formula 1 – è difficile, ma di certo la Casa rischia di subire un profondo ridimensionamento in tutte le sue attività.

Attività che vedono Woking impegnata a un’offensiva di prodotto senza precedenti, con tanti modelli lanciati nell’ultimo periodo, tra versioni speciali e progetti per il futuro. Progetti che non comprenderanno un SUV.

Da capire anche il futuro di McLaren all’interno della Formula 1, ancora ferma per colpa del coronavirus e di conseguenza sempre più “povera”. Un prolungato stop potrebbe mettere a dura prova la sopravvivenza di molte scuderie, McLaren compresa, che dalla Formula 1 (stando ai dati diffusi dalla Casa stessa) dipende per il 12% dei propri introiti.

Ritorno alla crescita

“Questo è senza dubbio un momento difficile per la nostra azienda, e in particolare per le nostre persone, ma abbiamo in programma di emergere come un'azienda efficiente e sostenibile con un chiaro percorso di ritorno alla crescita". Questo il commento di Paul Walsh, a capo di McLaren, raccolto dai colleghi della BBC.