La razionalizzazione dei piani industriali, già annunciata dall'Alleanza Renault Nissan per superare la crisi da Coronavirus, passa per una serie di scelte difficili, articolate e necessarie per resistere nel settore auto che affronta una crisi senza precedenti.

La prima rappresentazione plastica di queste scelte obbligate arriva dal nuovo piano industriale Nissan per il quadriennio 2020-2023. Questo ha davvero qualcosa di epocale e rivoluzionario per il costruttore giapponese che dopo 11 anni chiude i bilanci in perdita.

Una trasformazione che porti redditività

Quello che ufficialmente è il Piano di trasformazione Nissan, ma alcuni già definiscono un "piano di sopravvivenza" prevede a livello globale una serie di importanti tagli ai costi, partendo dalla riduzione dei modelli, passando per la chiusura di alcune fabbriche (Barcellona compresa) e arrivando ad una razionalizzazione delle attività in tutto il mondo.

Non a caso l'ad Makoto Uchida ha parlato di un "piano di trasformazione che possa assicurare una crescita continua più che un eccessivo aumento delle vendite". La parola "trasformazione" è davvero centrale in questo piano Nissan 2020-2023 perché da oggi in poi cambieranno molte cose nella gamma prodotti, dalle auto ai veicoli commerciali, e anche la presenza nei principali mercati mondiali sarà distribuita diversamente. Il cuore delle attività Nissan sarà d'ora in poi concentrato in Giappone, Cina e Nord America, cosa che inevitabilmente presuppone un alleggerimento della presenza Nissan in Europa.

Lo stesso Uchida parla della necessità di

"migliorare la qualità delle attività d'impresa mantenendo una disciplina finanziaria e concentrandosi sul ricavo netto per unità venduta in modo da ottenere redditività."

Chiude Barcellona, patria dei pick-up

Indicativo in questo senso è l'annuncio che Nissan chiuderà il suo stabilimento di Barcellona, in Spagna, quel Nissan Motor Iberica che produce fra le altre cose il trio di pick-up Nissan Navara, Renault Alaskan e Mercedes Classe X.

La decisione di chiudere la fabbrica catalana porterà al licenziamento di circa 2.800 dipendenti, notizia che ha già suscitato le prime proteste fuori dai cancelli nella Zona Franca di Barcellona. Ricordiamo che negli stessi impianti viene assemblata l'elettrica Nissan e-NV200.

Stop alle attività non redditizie

Scendendo un po' più nel dettaglio del piano di trasformazione Nissan vediamo che tutto passa attraverso la razionalizzazione dei costi e l'ottimizzazione del business aziendale. Questo si traduce nella riduzione delle attività non redditizie e delle strutture superflue per arrivare ad un "margine operativo del 5% e ad una quota di mercato globale del 6% entro la fine dell'anno fiscale 2023", grazie anche alle joint venture cinesi.

Ecco cosa farà Nissan in quattro anni

Alla base di questo piano Nissan 2020-2023 ci sono due pilastri che possiamo riassumere nelle parole razionalizzazione e priorità. Questo significa che il costruttore giapponese ha già individuato le azioni da intraprendere e le regioni geografiche dove metterle in atto per cambiare modello di business. Vediamoli nel dettaglio qui sotto.