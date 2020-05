Si va verso un nuovo capitolo della Fase 2 dell’emergenza coronavirus in Italia: come anticipato nel DPCM del 17 maggio 2020 infatti dal 3 giugno dovrebbe scattare il via libera per lo spostamento tra Regioni. Spostamento che, se tutto verrà confermato, potrà avvenire senza più il bisogno di comprovate motivazioni (lavoro, salute o emergenza).

I confini regionali si apriranno dunque a tutti e l’autocertificazione, protagonista indiscussa degli ultimi mesi, va definitivamente in pensione.

I dubbi sull'apertura

Bisogna però sottolineare come ogni decisione sia ancora da confermare e il Governo dovrebbe esprimersi in proposito entro il weekend, tenendo conto della curva dei contagi (attualmente in costante discesa) sia a livello nazionale sia a livello regionale. Tempistiche, regole, eccezioni e modalità devono quindi essere ancora definite con precisione, considerando anche le varie polemiche sollevate da alcuni governatori, intenzionati a chiudere i propri confini a cittadini provenienti da determinate regioni, a meno che non siano in possesso del tanto discusso passaporto sanitario.

Passaporto sanitario, cos'è

Si tratta in sostanza di un documento che attesterebbe la negatività al COVID-19, ottenuto a seguito del tampone da eseguire nel proprio comune di residenza. Una proposta sostenuta da alcuni governatori (Sardegna e Sicilia in testa) che ha però ottenuto un secco "no" da parte del Dipartimento per gli Affari Regionali guidato dal Ministro Francesco Boccia, il quale ha voluto stroncare sul nascere l’idea di un passaporto sanitario definendolo incostituzionale.

Non sarebbe però da escludere un slittamento di 7 giorni per regioni come Lombardia e Piemonte, dove si trovano la stragrande maggioranza dei cittadini risultati positivi ai test. Per le regioni guidate da Attilio Fontana e Alberto Cirio infatti i confini potrebbero rimanere chiusi fino al 10 giugno.

Una decisione che potrà essere presa, come più volte sottolineato dal Ministro Boccia, unicamente dal Governo e non dalle singole regioni. Se da Roma dovesse arrivare quindi il tanto atteso via libera allo spostamento tra Regioni, i vari governatori non potrebbero chiudere i confini ad altri cittadini italiani. A tal proposito alcune voci riportano l'intenzione di far slittare la possibilità di spostamento tra regioni al 10 giugno per tutti, così da evitare di avere un'Italia chiusa in alcune zone.

Spostamento tra Regioni, le eccezioni

Una volta arrivato il via libera allo spostamento tra regioni rimarranno comunque validi i divieti per alcune catetorie :

Persone con sintomi sospetti come:

- Febbre > 37,5°

- Difficoltà respiratorie

- Febbre > 37,5° - Difficoltà respiratorie Persone sottoposte a regime di quarantena

Limitazioni imposte per evitare rischi di contagio e conseguente rischio di una nuova epidemia che porterebbe a un ritorno alla Fase 1 dell’emergenza.