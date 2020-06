Quando Mercedes, nell'ottobre 2017, ha annunciato la fine della produzione della Classe G "al quadrato", non era chiaro se la versione più estrema del fuoristrada tedesco da oltre 200.0000 euro avrebbe avuto un’erede.

E cioè un modello basato sulla Classe G di nuova generazione. A giocare un ruolo decisivo, in ogni caso, è stato l’entusiasmo dei clienti della Mercedes G 500 4×4², che in effetti vedrà di nuovo la luce, come anticipato dalle prime foto spia.

Ancora niente marmitte

I muletti catturati dai fotografi durante le fasi di collaudo non sono molto mimetizzati e montano diversi strumenti e apparecchiature anche sulla carrozzeria. Si vede subito, comunque, che non ci sono i terminali di scarico laterali che caratterizzavano il modello precedente.

Fotogallery: Nuova Mercedes G 550 4×4², le foto spia

10 Foto

Motore quattromila V8 bi-turbo

Altri segni particolari di questo prototipo sono i pesi aggiuntivi sul portapacchi, una sorta di visiera che copre la parte superiore del parabrezza e una piccola scala nella zona posteriore, oltre ad una ruota di scorta esterna. Dalle informazioni che si hanno al momento, la nuova Classe G 4×4² sarà sviluppata partendo dalla G 500. Il motore di partenza, dunque, è il 4.0 V8 bi-turbo, probabilmente rivisitato dai tecnici AMG per sviluppare almeno 416 CV di potenza (306 kW) e 610 Nm di coppia. Le quote telaistiche di riferimento, invece, sono quelle del Classe G 4×4² precedente. La scheda tecnica del nuovo G 500 4×4² infatti, si baserà sulle specifiche elencate qui sotto, con la presentazione fissata per il 2021 e l’inizio delle vendite per il 2022.

Scheda tecnica

Altezza da terra: 45 cm (17,7 pollici)

Profondità di guado: 1 metro (39,3 pollici)

Cerchi in lega: 22 pollici

Pneumatici: 325/55 R22