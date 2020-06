In teoria queste foto non avreste dovuto vederle per altre 48 ore. In pratica il web ha colpito ancora e la vittima questa volta è la nuova BMW Serie 4 Coupé, la tanto attesa 2 porte bavarese con la sua super griglia. Un doppio rene formato XXL che si svela grazie alle foto della brochure pubblicate Instagram dal profilo BMWorldM.

È tutto vero quindi: il frontale della nuova BMW Serie 4 è imponente e non passa di certo inosservato, ma da vedere c’è molti di più.

La più sportiva

Il modello che vedete nelle prime immagini ufficiali rubate è però speciale ed è riservato alla versione più sportiva della nuova Serie 4, vale a dire la M440i spinta dal 6 cilindri benzina da 369 CV e 500 Nm e ultimo passo prima di entrare nel mondo della ancor più rabbiosa M4, attesa in un secondo momento. Nel complesso l’aspetto della coupé bavarese fedele a quello della Concept 4 presentata lo scorso anno al Salone di Francoforte e certamente non mancherà di alimentare discussioni su discussioni tra gli appassionati.

Oltre al già citato doppio rene con dimensioni mai viste prima su una BMW (anche Serie 7 ed X7 non hanno mai osato tanto) la nuova Serie 4 ha delle linee taglienti unite ad elementi più smussati e sinuosi. Forme che più o meno sottolineate a seconda del colore scelto per la carrozzeria. Colori che, stando alla brochure, saranno i seguenti:

Alpine White

Black Sapphire

Mineral White

Bluestone

Artic Race Blue

Portimao Blue

Sunset Orange

Sanremo Green

Black Non-Metallic

Brilliant White Metallic

Dravite Grey

Frozen Deep Grey

Frozen Portimao Blue

Tanzanite Blue

E l’elettrica?

Sappiamo che la nuova BMW Serie 4 sarà declinata anche in versione a zero emissioni, chiamata i4, il cui stile non dovrebbe allontanarsi da quello delle classiche sorelle con motori endotermici. Motori che dovrebbero bene o male riprendere quanto visto sotto il cofano della Serie 3, con unità benzina e diesel a 4 o 6 cilindri.

Ne sapremo certamente di più tra 2 giorni, quando la nuova Serie 4 sarà svelata ufficialmente. Nel frattempo diteci: cosa ne pensate della nuova coupé tedesca?