Il fondatore Christian Von Koenigsegg l’ha già dichiarato: la Jesko Absolut sarà l’auto più veloce della storia della Casa svedese. Dopo di lei non ci sarà nulla di così estremo. Un’auto che al Salone di Ginevra avrebbe dovuto piazzarsi proprio di fianco alla rivale Bugatti Chiron, per un’ironica (e chissà quanto casuale) sfida a ruote ferme. Come i pugili che, in occasione della pesata, si affrontano a muso duro prima di un incontro.

La Jesko Absolut dichiara di poter toccare i 531 km/h, ma per farlo avrebbe bisogno di un rettilineo sufficientemente lungo per potersi esprimere al meglio e gli 8,7 km del tracciato di Ehra-Lessien, in Germania, sarebbero ideali. Peccato però che, ironia della sorte, si tratti del proving ground di Volkswagen e teatro proprio del record della Bugatti Chiron.

C’è poi un altro problema: secondo alcune voci riportate tempo fa da Top Gear il tracciato tedesco non sarebbe l’ideale per far segnare un tempo valido per il Guinnes World Record: per anni e anni le auto che ci hanno girato lo hanno fatto unicamente in senso orario, rovinando l’asfalto e rendendo difficile (e non impossibile) toccare velocità “folli” girando in senso contrario. Ma Koenigsegg non si farà certo scoraggiare e si guarda intorno, con un pensierino a Nardò.