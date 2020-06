Siete il direttore marketing di una Casa automobilistica. Avete due obiettivi: 1) motivare le persone a comprare un’auto nuova di questi tempi. 2) convincerle che la vostra auto è quella “giusta” perchè rappresenta la mobilità del futuro.

ESERCIZIO: riuscireste ad immaginare uno spot pubblicitario migliore del... lancio di uno razzo nello spazio con due astronauti della NASA vestiti con delle tute disegnate dal creatore dei costumi di X-Man, che raggiungono la rampa di Cape Canaveral viaggiando a bordo di due delle vostre auto le cui porte si chiamano Falcon (esattamente come il razzo che volerà nello spazio) e che salgono a bordo di una capsula che ricorda il design dei vostri ultimi modelli (composto al 90% da schermi touch screen)?

La risposta (lo sapete) è che non potreste immaginarlo perchè è tutto troppo surreale.

A meno che non vi chiamiate Elon Musk che non solo lo ha fatto per davvero grazie a SpaceX ma si è fatto anche pagare (in anticipo) per farlo e ora viene celebrato come un salvatore della patria.

MORALE: dobbiamo smettere di sorprenderci quando si legge sui giornali che Tesla vale quanto GM e Ford messe assieme e che il titolo azionario ha raggiunto quotazioni fuori da ogni logica. E non ha nemmeno più senso sprecare tempo ed energia nel chiedersi se si tratta di una grande bolla speculativa che prima o dopo scoppierà...

Piuttosto (e a maggior ragione se lavorate realmente per una Casa automobilistica) conviene investire tutte le energie che avete per rimettere in discussione il concetto di automobile cambiando tutto nella mentalità di chi la progetta e la vende.

Esattamente com’è riuscito a fare Musk con Tesla. Solo così l’industria tradizionale dell’auto può ambire a vendere ancora automobili nei prossimi anni. Evitando di essere sopraffatta da Tesla e da tutti gli altri nuovi brand che stanno arrivando.

P.S. fra i grandi vecchi costruttori che hanno capito che le regole del gioco sono cambiate per davvero, c’è il Gruppo Volkswagen che a inizio anno aveva candidamente ammesso la superiorità di Tesla nello sviluppo software e in queste ore ha annunciato la nascita di un nuovo reparto aziendale denominato Artemis. Obiettivo: sviluppare nuove auto (elettriche) in modo pionieristico lavorando svincolati dai tradizionali processi di sviluppo. A capo del progetto c’è Alex Hitzinger, ingegnere attualmente responsabile della guida autonoma nel gruppo Volkswagen con (preziosi) trascorsi alla Apple...

Il video del lancio