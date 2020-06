Le voci sempre più insistenti e le nuove foto spia che vedete oggi ci dicono che dietro i rumor sulla Fiat Tipo Cross c'è qualcosa di vero.

In occasione del restyling di metà carriera che sarà presentato entro la fine del 2020 la Fiat Tipo sembra davvero intenzionata ad aggiungere in gamma una versione Cross con assetto leggermente rialzato e look da crossover.

Prove di Tipo "fuoristradata"

Le foto spia scattate su strada ci mostrano infatti la Tipo 5 porte con diverse modifiche in stile crossover, qualcosa di simile a quanto fatto da Ford con la Focus Active, solo per fare un esempio recente.

Ecco allora che spuntano chiaramente archi ruota allargati e rifiniti in plastica, paraurti più sporgenti e con speciali protezioni, oltre a gomme più larghe.

Non aspettiamoci però dall'inedita Fiat Tipo Cross la trazione integrale, soluzione non prevista nel progetto Ægea. Quello che i clienti troveranno nella versione "crossoverizzata" della Tipo sarà un'altezza da terra leggermente superiore e una modalità di guida dedicata ai terreni più difficili coperti da fango e neve.

La presenza di massicci scivoli anteriori e posteriori, svelati da precedenti foto spia in interni, è camuffata da grosse carenature posticce sul prototipo fotografato qui sotto, così come il nuovo logo Fiat a grandi caratteri verticali è nascosto da un'altra finta copertura.

Motori Euro 6d

Le uniche modifiche ai motori dovrebbero invece riguardare affinamenti in termini di consumi ed emissioni allo scarico (in particolare gli NOx) per poter rientrare nell'omologazione Euro 6d-ISC-FCM.

Parliamo quindi di versioni aggiornate degli attuali 1.4 benzina (Fire e T-Jet) e diesel 1.3 e 1.6 Multijet, magari con una nuova tecnologia mild hybrid in aiuto per le emissioni.