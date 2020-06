La Maserati Ghibli restyling avremmo dovuto vederla già un mese e mezzo fa. Poi l'emergenza coronavirus si è messa di mezzo, creando scompiglio in tutto il mondo e portanto alla cancellazione di numerosi appuntamenti, compreso il Salone di Pechino che avrebbe dovuto tenerla a battesimo.

Poco male perché se è vero che l'attesa amplifica il desiderio, la voglia di vedere come sarà fatta la versione rinnovata della berlina del Tridente si è fatta sempre più forte. Ma non tanto per l'aspetto estetico, quanto per quello tecnico. La Ghibli restyling infatti porterà per la prima volta Maserati nel mondo dell'elettrificazione.

Berlina plug-in

Un'elettrificazione celebrata dal primo video teaser che annuncia l'arrivo della Maserati Ghibli restyling, col classico Tridente posto in cima al quartier generale della Casa a catturare le saette che illuminano il cielo. Un breve filmato evocativo che non dà informazioni su quello che sarà l'aspetto tecnico della Ghibli ibrida.

In nostro aiuto arrivano a questo punto i rumors che girano in rete da tempo e parlano di un addio ai motori V6 in favore di un più piccolo e leggero motore 4 cilindri. "Oh tempora o mores" direbbe qualcuno, ma bisogna sottolineare il fatto che la nuova unità non sarà da sola ma accompagnata da un elettrico - alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio - per prestazioni da non far rimpiangere i propulsori di origine Ferrari, con potenze nell'ordine dei 330 CV. Con il plus di consumi ed emissioni ridotti e la possibilità di viaggiare anche in modalità elettrica per qualche decina di chilometri.

Una novità quella dell'elettrificazione destinata a coinvolgere tutta la gamma Maserati, dalla baby Levante alla nuova MC20, la supercar erede spirituale della MC12, passando per le nuove generazioni di GranCabrio e GranCoupé, le prime 100% elettriche firmate Maserati in arrivo, come indicato nel piano industriale, tra le fine del 2021 e l'inizio del 2022.

La punta di diamante

Il top della gamma della Maserati Ghibli restyling sarà invece rappresentato dall'altrettanto inedita versione Trofeo, col rabbioso V8 già visto, sentito (e provato) a bordo della Maserati Levante Trofeo.

Altre importanti novità riguarderanno tutto il comparto tecnologico, con l'adozione del nuovo sistema di infotainment FCA Uconnect 5 e rinnovati sistemi di assistenza alla guida.