Sono tempi ricchi di novità in casa Maserati. Novità che sottolineano la nuova doppia anima della Casa del Tridente: se da una parte infatti sta per arrivare Nettuno, il nuovo V6 di 3 litri destinato alla MC20 e che promette meraviglie, dall’altra la prima motorizzazione elettrificata nella storia della Casa.

Una motorizzazione pronta a debuttare il 16 luglio sotto il cofano della Maserati Ghibli e anticipata oggi da una nuova immagine teaser.

Berlina con la scossa

Una novità la Maserati Ghibli restyling che avremmo dovuto vedere già 3 mesi fa, ma poi saltata a causa dell'emergenza coronavirus per via della cancellazione del Salone di Pechino, palcoscenico scelto per il debutto.

Così per vedere la prima Maserati elettrificata dovremo attendere ancora fino al 16 luglio, cibandoci nell'attesa di teaser, tutti all'insegna della scossa, dai video alle immagini.

In nostro aiuto arrivano a questo punto i rumors che girano in rete da tempo e parlano di un primo step leggero, con sistema mild hybrid a 48V basato, con ogni probabilità, su un nuovo motore a 4 cilindri. Maserati infatti sarebbe pronta a dire definitivamente addio, almeno per i modelli meno prestazionali, ai motori V6. Successivamente potrebbe arrivare anche una versione ibrida plug-in.

Una novità quella dell'elettrificazione destinata a coinvolgere tutta la gamma Maserati, dalla baby Levante alla nuova MC20, la supercar erede spirituale della MC12, passando per le nuove generazioni di GranCabrio e GranCoupé, le prime 100% elettriche firmate Maserati in arrivo, come indicato nel piano industriale, tra le fine del 2021 e l'inizio del 2022.

La punta di diamante

Il top della gamma della Maserati Ghibli restyling sarà invece rappresentato dall'altrettanto inedita versione Trofeo, col rabbioso V8 già visto, sentito (e provato) a bordo della Maserati Levante Trofeo.

Altre importanti novità riguarderanno tutto il comparto tecnologico, con l'adozione del nuovo sistema di infotainment FCA Uconnect 5 e rinnovati sistemi di assistenza alla guida.