Audi e-tron GT, le foto spia della versione di produzione

L'ultima volta che abbiamo visto un prototipo camuffato di Audi e-tron GT risale a poco più di un mese fa, grazie ad alcune foto spia sulla neve. Questa volta, invece, il mulo da collaudo è a Ingolstadt, proprio dove si trova la sede centrale di Audi.

Le camuffature sono ancora piuttosto pesanti, praticamente come negli avvistamenti precedenti, ma queste nuove foto spia ci permettono di intuire molto bene le forme di produzione di questa sportiva elettrica.

Parente della Porsche Taycan

La prima cosa che salta all'occhio è una certa somiglianza con la Porsche Taycan, ma questa non è una grossa sorpresa: Audi e Porsche, infatti, fanno parte della famiglia Volkswagen.

Fotogallery: Audi e-tron GT, le foto spia della versione di produz

14 Foto

La Casa di Ingolstadt, però, può contare su un fatto interessante e non molto comune: la e-tron GT di produzione, infatti, manterrà abbastanza fedelmente il design della concept presentata nel 2018.

Alcune modifiche sono state effettuate, ad esempio un tetto più alto che si converte in più spazio ai passeggeri, ma di base resta un'auto dalla forma ribassata e aerodinamica.

Cosa nasconde sotto il cofano

La parte meccanica è l'unica cosa che non sappiamo davvero con certezza, anche perché Audi non ha ancora fatto un passo falso con le informazioni trapelate.

Detto questo, è ipotizzabile che la e-tron GT di produzione riprenda una formula simile a quella utilizzata sul concept del 2018, che vantava un doppio motore per un totale di 590 CV (ma, per non fare concorrenza alla Taycan Turbo, Audi potrebbe ridimensionare la potenza).

La Taycan standard sviluppa 522 CV con il suo doppio motore, quindi è logico aspettarsi una e-tron GT con una potenza simile e un prezzo di partenza inferiore ai 100.000 euro.

Il debutto

Anche qui, si tratta di un mistero su cui Audi non si è ancora espressa. Il Coronavirus, dopotutto, ha rallentato l'intero settore auto mondiale, ma siamo fiduciosi che la Casa dei Quattro Anelli farà il suo debutto con la e-tron GT entro la fine del 2020.

Se non verrà cancellato, il Salone di Los Angeles potrebbe essere una buona occasione per la presentazione, ma comunque ci si aspetta un evento a sé stante per la fine dell'anno.