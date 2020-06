Il tema degli incentivi auto, quelli che il Governo ha rifinanziato per 300 milioni di euro, sta dividendo le forze di maggioranza dell'esecutivo, Pd e M5S, proprio nel giorno in cui si chiudono gli emendamenti al Decreto Rilancio.

A spaccare il Governo c'è la richiesta del Pd di ampliare lo schema dell'attuale Ecobonus includendo "anche le auto a motore termico più evolute" come le definisce il deputato Dem, Stefano Lepri.

Questa idea di allargare i limiti attuali dell'Ecobonus 2020 includendo quindi le nuove auto ibride (non plug-in), a benzina, diesel, GPL e metano rientra in un mutato e critico quadro economico post Coronavirus. Lo stesso Lepri dice infatti:

"Si tratta di una decisiva questione industriale e occupazionale: non possiamo lasciare in una gravissima crisi il settore dell'automotive e la sua componentistica, essendo il settore più importante in campo manifatturiero e per servizi in Italia. Il PD sta dunque lavorando in queste ore in tal senso, per un emendamento al Decreto Rilancio".