Come successo per la nuova Serie 4, sembra che anche la nuova BMW M4 sia stata lasciata "incustodita" dagli uomini BMW e sia diventata facile preda dei fotografi che ci regalano, così, un'anteprima del modello in arrivo.

Su questo modello, probabilmente ancora di pre-produzione, si nota come la forma e le dimensioni della griglia non cambino, ma adesso i reni hanno dei listelli orizzontali che sostituiscono l'intricato disegno delle versioni normali.

Le differenze

Il design del paraurti anteriore sembra un po' più aggressivo di quello riservato al modello M440i xDrive, il che non è una sorpresa. I lati del paraurti ospitano prese d'aria verticali, anche se resta da vedere se queste sono effettivamente funzionali per raffreddare i freni o sono lì solo per una questione estetica.

Fotogallery: BMW M4 Coupé, foto spia

12 Foto

Un altro cambiamento che siamo in grado di osservare rispetto alla Serie 4 Coupé standard è lo splitter anteriore maggiorato e rifinito in nero lucido. Poco sopra si nota invece il cofano riprogettato, con due rientranze che sembrano estendersi su tutta la superficie. L'angolazione, però, non ci consente di vedere se si tratti di prese d'aria per evacuare il calore.

Il vostro colore preferito?

Un membro del forum di Bimmer Post ha modificato la foto e ha "dipinto" l'M4 con colori vivaci nel tentativo di esporre più dettagli di design. C'è anche una seconda immagine che mostra il paraurti anteriore e il dettaglio M4 integrato nella griglia.

BMW ha recentemente annunciato che la M3 berlina e la M4 Coupé arriveranno a settembre. Entrambe saranno offerte con trazione posteriore e integrale, cambi manuali e automatici, nonché in versione Competition con 510 CV.