In questo periodo di videomessaggi “emotivi” se sono visti tanti. Li hanno prodotti le persone comuni sui social, li hanno realizzati le aziende e anche influencer e personaggi dello spettacolo.

Il contenuto che vi proponiamo in questo articolo è invece qualcosa di un po’ diverso. Perchè non è dedicato ad un prodotto o ad un brand, bensì ad un intero settore qual’è quello dell’automobile, in crisi come tanti, ma trascurato più di altri.

Probabilmente perchè tutti diamo un po’ per scontato che l’auto ci muove, perdendo di vista il dietro le quinte che ci garantisce questa “libertà di movimento”. Una libertà che è determinata da tante aziende e persone (150 mila in Italia) che costituiscono la cosiddetta filiera.

Una curiosità: il video è stato lanciato da Mazda, ma non fa riferimento al marchio giapponese. Ed è questa la notizia nella notizia. E’ la prima volta che una Casa automobilistica promuove unilateralmente un messaggio di “sistema“.

Lasciamo la parola al video che come vedrete è molto semplice, con contributi registrati rigorosamente in video call e senza “effetti speciali”. Conta il messaggio e per questo lo abbiamo trascritto di seguito.