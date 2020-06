Ecco le primissime foto della nuova BMW X1, anche se il piccolo crossover indossa ancora delle camuffature pesanti. Nonostante il rivestimento mimetico, sembra già possibile scorgere alcuni cambiamenti significativi per la prossima generazione.

Certo, BMW non ci consente di vedere nel dettaglio la griglia anteriore, tuttavia la dimensione dell'apertura è inferiore rispetto agli attuali modelli arrivati sul mercato.

Altro che Serie 4

In particolare se prendiamo in considerazione la nuova Serie 4 sembra che lo stile prenda una direzione diametralmente opposta. In più c'è il design dei fari anteriori, che invece di avere una disposizione prevalentemente orizzontale, segue i parafanghi verso le porte. Sul cofano, poi, non sembrano esserci nervature evidenti.

Non è semplice capire cosa troveremo sui lati della carrozzeria, in quanto non sembrano esserci le evidenze di pieghe o nervature. Il posteriore resta la zona più nascosta e probabilmente è questa che riserverà le sorprese più grandi quanto a novità estetiche.

Altri dettagli

Sempre sul retro c'è uno spoiler abbastanza grande e la terza luce di stop è appoggiata su di esso. L'estensione verticale del lunotto sembra invece piuttosto piccola, il che ci fa pensare ad una visibilità posteriore ridotta.

I dettagli meccanici sulla nuova X1 sono ancora un mistero, ma è lecito aspettarsi che il piccolo crossover utilizzerà anche motori ibridi. Inoltre è probabile che vedremo anche una versione totalmente elettrica al posto di quella endotermica, la iX1, che potrebbe anche avere uno stile leggermente diverso.