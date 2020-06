Ad una casa come Alfa Romeo si addice il claim “Ripartiamo dall’Italia”, utilizzato per sostenere le promozioni entro il 30 giugno dopo le chiusure per Coronavirus.

Tutti i modelli sono in promozione, e ogni proposta è compresa nel programma FCA Concessionarie sicure per la visita alle concessionarie secondo le regole sanitarie, e con servizi web aggiuntivi. Come esempio, si può osservare quanto proposto sull’Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbo Diesel 160 CV in allestimento Super.

Il listino di questa Stelvio sarebbe di 51.000 euro, che scende fino a 42.000 euro; l’anticipo è di 14.270 euro, e la prima rata si paga a gennaio 2021, per un totale di 42 rate mensili di 349 euro (TAN 3,99%, TAEG 8,79%).

Al termine c’è la maxi rata di 22.000 euro, con un limite di 90.000 km e 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più.

Vantaggi

Le agevolazioni non sono poche, a cominciare dallo sconto di ben 9.000 euro sul listino iniziale. Si inizia a pagare da gennaio e viene compresa nel finanziamento una polizza furto e incendio calcolata in 3.581,69 euro per la provincia di Bologna. Persino il limite chilometrico è alto, così come basso è il costo in caso di esubero.

Svantaggi

La Stelvio è un modello che si colloca in una fascia di prezzo non da utilitaria, quindi l’anticipo di 14.000 euro supera quasi sempre il valore di una vettura in permuta.

Le rate ammontano a 350 euro per tre anni e mezzo: un tasso agevolato, quindi, ma non a zero. Di sicuro, oltre agli oneri finanziari, ci saranno delle spese in più sulle vetture in pronta consegna.

In sintesi