Gli appassionati del genere conosceranno quasi sicuramente il canale YouTube Hydraulic Press. Non tutti però potrebbero conoscere il secondo canale di questo due pirotecnico, chiamato Beyond The Press.

Una delle ultime puntate ha come obbiettivo un'impresa epica: mandare in orbita un'auto usando solo la dinamite. Non ci vuole molta immaginazione per capire come sia andata.

Come Space X... quasi

Dopo che l'auto è stata preparata per il lancio era impossibile riconoscere marca e modello. Tuttavia, non è stato difficile scorgere la quantità di dinamite che i ragazzi hanno pensato di utilizzare per la propulsione del veicolo. 70 chilogrammi di esplosivo sono stati giudicati sufficienti per far uscire la "nave" dall'orbita terrestre.

Fotogallery: Press Dynamite Car, come è fatta

6 Foto

Come nella maggior parte delle missioni spaziali, il carico è stato imbarcato persino per far arrivare le provviste agli astronauti. Niente pasti liofilizzati, però, qui c'era della pizza.

Qualcosa è andato storto

L'idea era di seppellire gli esplosivi circa due metri sotto terra, nel tentativo di spingere l'astronave invece che distruggerla. Ci sono volute sei ore di preparazione prima dell'esplosione... ovvero del lancio.

L'adrenalina non ha di certo raggiunto i livelli del recente lancio di SpaceX e non sorprende che la missione di consegna delle pizze sia stata un fallimento catastrofico. L'auto è esplosa in mille pezzi. Distruzione a parte, dobbiamo ammettere che le esplosioni controllate sono sempre divertenti da guardare.