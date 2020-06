La nuova Skoda Octavia debutta anche in allestimento Scout, versione caratterizzata e dotata di finiture e dotazioni che le permettono di affrontare anche terreni impervi senza problemi. Come da tradizione è disponibile esclusivamente in carrozzeria station wagon e, rispetto al passato, cresce in dimensioni e sfruttabilità e si aggiorna nei contenuti e nelle dotazioni.

Per la prima volta si può scegliere tra la trazione integrale o quella solamente anteriore dedicata a chi preferisce l'estetica alla reale possibilità di cimentarsi in percorsi in fuoristrada. La piattaforma è sempre la collaudatissima modulare MQB, la potenza massima raggiunge i 200 CV e, per la prima volta, c'è anche una variante mild hybrid. Non sono ancora stati comunicati i prezzi e la data di arrivo nelle concessionarie.

Lunghezza 4,70 metri (+16 mm) Altezza 1,53 metri Larghezza 1,82 metri (+15 mm) Capacità bagagliaio 640 litri Capacità di traino 2.000 kg

Fuori e dentro si riconosce dai dettagli

Che sia una Scout lo si riconosce a prima vista. I paraurti sono specifici per questo modello con protezioni color alluminio che corrono tutto intorno all'auto, stesso colore del diffusore posteriore, dei mancorrenti sul tetto e delle calotte degli specchietti. I cerchi sono di serie da 18", con quelli da 19 optional.

All’interno il layout è quello nuovo portato al debutto dalla quarta generazione del modello a cui si aggiungono particolari specifici: ci sono infatti inserti dedicati nella parte bassa della plancia, i sedili sono in misto pelle e tessuto traspirante, la pedaliera è in alluminio mentre su volante, bracciolo centrale e plancia corrono impunture marroni a contrasto.

Potenze da 115 a 200 CV

Per quanto riguarda il motore, rispetto al passato si amplia la scelta. Al top della gamma della nuova Octavia Scout troviamo il più potente turbodiesel della storia del modello, un 2.0 TDI da 200 CV e 400 Nm di coppia massima. Per la prima volta può essere scelta anche con la sola trazione anteriore, abbinabile ad un 2.0 turbodiesel da 115 CV, ad un 1.5 turbobenzina da 150 CV - entrambi con cambio manuale a 6 rapporti - e al nuovo 1.5 e-TEC mild hybrid sempre da 150 CV ed equipaggiato di serie al cambio automatico DSG a 7 rapporti.

I motori più potenti, il turbobenzina da 2.0 litri da 190 CV e i turbodiesel 2.0 da 150 e e 200 CV sono disponibili solo con la sola trazione integrale e con il cambio automatico DSG a 7 marce.