Il museo Alfa Romeo riapre al pubblico in una data speciale: il 24 giugno. Si tratta del giorno in cui la casa soffierà sulle 110 candeline. Ovviamente tale ricorrenza sarà quindi celebrata ad Arese, e andrà avanti anche nei giorni successivi.

In questa occasione, infatti, il Museo resterà aperto con il consueto orario (10-18) tutti i giorni fino a domenica 28 giugno. Dalla settimana successiva, il calendario di apertura verrà temporaneamente modificato e le visite saranno possibili nelle giornate di sabato e domenica, sempre dalle 10 alle 18.

Per evitare assembramenti e rispettare le regole anti Covid bisogna confermare la propria partecipazione via mail come vi spieghiamo di seguito.

Sorprese e non solo

I club e gli appassionati avranno l’opportunità non solo di visitare l’esposizione permanente, ma anche di accedere per la prima volta ad aree finora chiuse al pubblico e fuori dal percorso museale.

I due piani dell’ex centro direzionale di Arese dove è conservata la collezione, ovvero il backstage del Museo, comprendente altre 150 vetture, decine di motori stradali, aeronautici e marini, centinaia di modellini, trofei, oggetti d’arte, accessori ma anche un motoscafo da gara e molto altro.

Le nuove regole per la visita

Le visite alla collezione avverranno su prenotazione, per gruppi al massimo di 10 persone, con visita guidata. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere all'indirizzo mail collezione@museoalfaromeo.com.

Mercoledì 24 e nel weekend gli alfisti avranno inoltre l’opportunità di partecipare a parate sul tracciato interno. Per evitare assembramenti è necessario confermare la partecipazione via email all’indirizzo info@museoalfaromeo.com.

Ospiti d'onore

Inoltre, in questa speciale ricorrenza, sarà presente ad Arese la Nuova Giulia GTA, l'iconica serie limitata concepita per il 110esimo anniversario del Marchio, e a partire dal 24 Giugno il museo Alfa Romeo sarà il teatro di esclusive anteprime private per i clienti.

Fotogallery: Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm

34 Foto

Nel fine settimana sono inoltre in programma le conferenze backstage, dedicate all’approfondimento di capitoli meno noti della storia Alfa. I due appuntamenti inizialmente previsti a marzo e aprile, sospesi a causa dell’emergenza sanitaria, verranno programmati rispettivamente sabato 27 giugno (Spider Monoposto concept, la versione estrema della 916) e domenica 28 giugno (164 Q4, il sezionato dell’ammiraglia a trazione integrale).