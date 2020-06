L'Automotoclub Storico Italiano, conosciuto come ASI, ha dato il via a un evento web in programma domenica 21 giugno: una diretta streaming sui propri canali Facebook e Instagram, durante un giro d'Italia in auto d'epoca.

L'obiettivo è di affascinare il pubblico con le bellezze tipiche della penisola italiana, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, direttamente dall'abitacolo di auto storiche.

Dopo lo stop, si ricomincia

Le manifestazioni del settore auto sono ferme da molti mesi, a causa dell'emergenza Coronavirus, e non ci sono ancora certezze sulla loro ripresa.

ASI, quindi, ha pensato ad un "raduno telematico" anche per dar voce ai club che, soprattutto in questa primavera, hanno visto numerosi eventi cancellati.

"Gli appassionati hanno voglia di tornare a guidare" evidenzia Alberto Scuro, Presidente ASI. "La nostra Commissione Manifestazioni Auto, presieduta da Ugo Amodeo, ha ideato una simpatica iniziativa web grazie alla quale daremo spazio ai tanti club che ogni anno organizzano manifestazioni di altissimo livello, facendo divertire gli appassionati e dando un notevole impulso al turismo su tutto il territorio nazionale".