La Nissan Qashqai, o Rogue Sport se abitate in Amrica, non sono esattamente la stessa auto. Mentre la Rogue Sport è un crossover introdotto nel 2018, il Qashqai di seconda generazione (qui in anteprima il rendering esclusivo) sul mercato dal 2014 ed è pronto a subire una profonda rivisitazione.

Queste foto spia ci permettono di dare una prima occhiata al Qashqai di terza generazione, che probabilmente riceverà anche il marchio Rogue Sport negli Stati Uniti.

Nuovo design

Le foto non sono della migliore qualità e il camuffamento nasconde i dettagli. Tuttavia è noto che l'auto dovrebbe rinnovarsi profondamente. Prenderà in prestito alcuni spunti stilistici dalla recente Nissan Juke, ispirandosi anche al concept IMQ di Nissan.

L'influenza della Juke è visibile sul retro con i prominenti pannelli posteriori e il vetro del portellone inclinato. Si prevede che anche l'interno sarà sottoposto a una profonda rivisitazione, con un nuovo design del cruscotto e un rinnovato sistema di infotainment.

Tra addii e novità

Una cosa che potrebbe mancare alla prossima generazione di Qashqai è, invece, il motore diesel. Nissan, infatti, si concentrerà sull'elettrificazione utilizzando due nuovi sistemi ibridi. Uno di questi potrebbe essere un sistema ibrido plug-in basato sull'esperienza di Mitsubishi. Altri motori a benzina avranno probabilmente configurazioni mild hybrid per aumentare l'efficienza.

Un modello di svolta insomma, tenendo conto anche che il mese scorso Nissan ha annunciato un'ambiziosa tabella di marcia per riprendersi da alcuni anni difficili. Il piano prevede l'introduzione di 12 nuovi modelli nei prossimi 18 mesi.