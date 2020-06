Volkswagen ha annunciato l'arrivo nelle concessionarie dell'attesissima ID.3, segmento C completamente elettrica presentata a settembre 2019 che dovrebbe arrivare con un prezzo d'attacco inferiore a 30.000 euro. È il primo modello a basarsi sulla nuova piattaforma elettrica modulare MEB, stessa base su cui verrà sviluppata un'intera famiglia di EV.

Le prime consegne saranno effettuate subito dopo l'estete, a settembre, come anticipato in una nota dalla Casa stessa, con gli ordini per la speciale 1st Edition - una vera e propria edizione limitata di lancio - che verranno aperti dal 17 giugno (l'auto in realtà è già preordinabile, ma senza vincolo di acquisto). Quattro settimane più tardi, quindi immaginiamo a metà luglio, si potrà ordinare anche la variante standard.

I primi esemplari a chi ha preordinato l'auto

"La data è stata fissata, dal 17 giugno i preordini per le 30.000 1st Edition previste saranno vincolanti. Tutti gli altri potranno ordinarla sempre a partire da questa data".

I primi 30.000 esemplari sono riservati a chi ha preordinato l'auto. Questo non vuol dire che tutto il primo lotto sia già stato venduto, perché entro il 17 giugno i potenziali clienti dovranno confermare o meno la propria scelta. Le unità che avanzeranno poi potranno essere ordinate da chiunque sia interessato.

All'inizio ci sarà qualche problema di software

Dal punto di vista software, le prime ID.3 ad uscire dai cancelli di Zwickau non saranno completamente ottimizzate. Per riuscire comunque a consegnare l'auto ai clienti nei tempi prestabiliti, Volkswagen ha deciso di venire incontro ai clienti in due modi:

Chi vorrà che l'auto gli venga consegnata il più rapidamente possibile dovrà rinunciare, fino all'inizio del 2021, a due funzioni digitali: al controllo da remoto della macchina tramite app e alle funzioni più avanzate dell'head up display. Per questo la Casa offrirà gratuitamente ai clienti l'iscrizione al 1° Mover Club, pacchetto speciale che consente l'interazione diretta con i consulenti per qualsiasi tipo di richiesta e varie agevolazioni aggiuntive.

Chi aspetterà ottobre 2020 per ritirare la ID.3 potrà contare fin da subito su tutti gli ultimi aggiornamenti a livello software con la macchina che sarà perfettamente in grado di svolgere tutte le funzioni attese.

Nel frattempo, ecco qualche dettaglio sulla macchina. Per saperne di più vi invitiamo ad andare sul sito InsideEVs.it per rimanere sempre aggiornati sul mondo dell'elettrico a 360°.