A seguito del recente restyling della BMW Serie 5, Alpina non ha perso tempo. Le versioni berlina e Touring della B5 sono state a loro volta riviste, potenziate, e rese disponibili per i clienti di tutta Europa.

A quanto pare gli americani continueranno a sognare questa divora continenti, che per l'occasione è stata tonificata, portando la potenza da 608 a 621 CV.

Sotto il cofano

Il motore V8 da 4,4 litri bi-turbo offre quindi più potenza e una coppia massima di 800 Nm, disponibile a partire da soli 2000 giri/min. Alpina afferma che la B5 ha una progressione lineare e sempre pronta.

Fotogallery: Alpina B5 2020

6 Foto

Il cambio automatico a 8 rapporti con è stato a sua volta rivisto per far fronte all'elevata coppia del motore.

L'estetica

Gli aggiornamenti per gli esterni includono una presa d'aria più grande del 40% nella parte anteriore, che fornisce al V8 ancora più aria. Il sistema di scarico ha due coppie di terminali ed è integrato nel paraurti posteriore.

Ovviamente non può mancare il design delle ruote a 20 razze e si può scegliere tra il nero o il grigio Himalaya per la finitura. I pneumatici hanno misure diverse per i due assi, con l'anteriore che misura 255 mm di larghezza, mentre sull'asse posteriore ci sono coperture da 285 mm.