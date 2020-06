2 / 12

Ad aprire la classifica c'è un grande classico di Jaguar, la XK120 che dal 1948 ha reso famose le prestazioni delle sportive britanniche con la sua velocità massima superiore ai 190 km/h. Non a caso la cifra 120 sta a indicare le miglia orarie raggiunte da quella che era l'auto di grande serie più veloce sul mercato.

Per una Jaguar XK120 Roadster del 1951 un ricco appassionato è arrivato a spendere nel 2013 in un'asta Bonhams la bellezza di 0,79 milioni di euro. Si tratta in effetti di un esemplare davvero unico con cui ha corso Sir James Scott-Douglas per l'allora nascente team Ecurie Ecosse. Il motore è il poderoso 6 cilindri in linea di 3.4 litri.