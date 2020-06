Gli appassionati di auto in età da patente negli Anni '80 forse si ricorderanno della Zastava Automobiles Yugo. Modello dal passaporto russo capace di raggiungere una certa popolarità in alcuni mercati (negli USA ne vennero vendute 140.000 unità tra il 1985 e il 1992) ma di certo non famosa per la potenza o per il design particolarmente riuscito.

Un'illustre sconosciuta presa come base di partenza da un gruppo di appassionati, intenzionati a trasformarla in un'estrema e folle supercar .

Esemplare unico

La Yugo protagonista di questa storia infatti è stata smontata e rimontata da cima a fondo, col risultato di un'estetica stravolta (si notano subito le carreggiate allargate) con ruote prese in prestito da una Corvette e - soprattutto - un motore davvero speciale, o meglio, due.

Davanti e dietro infatti si sono 2 V8 firmati Cadillac: uno sistemato sotto al cofano e l'altro infilato nel bagagliaio. La cilindrata di ciascun motore è di 8,2 litri, per una potenza di 480 CV. La Yugo in questione può quindi contare su poco meno di 1.000 CV, naturalmente messi a terra a tutte e quattro le ruote.

Da usare con cautela

Come fosse un'auto ibrida la folle utilitaria russa può muoversi spinta da entrambi i motori e da solo uno, nella fattispecie quello posteriore. E il consiglio del suo proprietario è proprio quello di andare in giro accendendo unicamente il V8 messo nel bagagliaio, per non sovraccaricara il sistema di raffreddamento, chiamato a raffreddare i bollenti spiriti di entrambi i V8.

Se poi si vuole esagerare si dà il via libera anche al V8 anteriore. Poi quello che succede, succede. Se vi sconfinfera l'idea di sfidare la sorte a bordo di una per nulla affidabile utilitaria russa, elaborata in casa e con circa 1.000 cavalli a portarvi a spasso, potete mettervela in garage per 25.500 dollari (circa 22.000 euro) acquistandola su marketplace di Facebook.