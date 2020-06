Alla fine dello scorso marzo, i nostri fotografi avevano immortalato un prototipo della Volkswagen ID.4 che camuffato assomigliava ad una Opel Grandland X. Ora nuove foto spia, in cui sembra quasi assomigliare ad una Kia, ci fanno conoscere ancora meglio il modello, sempre più vicino alla produzione.

Identikit

Si tratta di un crossover a trazione integrale con propulsione 100% elettrica. È stato presentato in anteprima sotto forma di concept nel 2017 e in gamma si posiziona tra la Tiguan e la Tiguan Allspace. La base è la piattaforma modulare MEB, quella per i veicoli completamente elettrici.

Fotogallery: VW ID.4, foto spia

12 Foto

Secondo le informazioni preliminari, a spingerla ci saranno due motori elettrici per una potenza combinata di circa 302 CV. Dovrebbe essere in grado di coprire fino a 500 chilometri con una singola carica (WLTP). Questo range, però, potrebbe variare secondo le valutazioni EPA.

Quando arriva

La versione di produzione dell'ID.4 dovrebbe debuttare quest'anno, ma la data di lancio esatta non è nota. Inizialmente si pensava che la Casa volesse presentare il crossover al Salone di New York lo scorso aprile, ma l'appuntamento è stato cancellato a causa della pandemia di Coronavirus.