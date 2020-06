Lo scorso ottobre, la Casa olandese Donkervoort ha mostrato alcuni rendering della nuova D8 GTO JD70. All'epoca sembrava un puro esercizio di stile, ma adesso l'auto è pronta ad arrivare sul mercato e, a quanto dicono i dati, sembra trattarsi un vero go-kart da strada.

Donkervoort chiama questa versione speciale della D8 GTO "la prima auto super sportiva 2G", riferendosi all'accelerazione laterale che l'auto può raggiungere - e addirittura superare - in curva, grazie all'enorme aderenza degli pneumatici semi-slick. Come potrebbe suggerire il nome, la D8 GTO JD70 verrà prodotta in soli 70 esemplari.

"Track-day ready"

Per quanto sia legale circolare in strada, rimane un giocattolo che dà il meglio di sé fra i cordoli: il motore è un 2.5 Audi a cinque cilindri, turbocompresso, capace di 425 CV.

Fotogallery: Donkervoort D8 GTO JD70

28 Foto

La potenza va alle ruote posteriori ma, a differenza di come siamo abituati oggigiorno, non ci arriva attraverso un cambio a doppia frizione o ad un sei marce manuale.

In verità, c'è un cambio manuale Tremec a cinque rapporti ravvicinati, ottimizzato per le auto sportive: Donkervoort dice che la curva della coppia di questo 2.5 turbo è tanto estesa da aver bisogno solo di cinque marce per dare il meglio di sé.

Peso piuma

Oltre al motore dalla grande coppia, la D8 GTO JD70 può contare su un peso particolarmente contenuto: si parla di circa 700 kg, raggiunto grazie all'ampio uso della fibra di carbonio sia per la carrozzeria che per il telaio.

Le sospensioni sono a doppio braccio oscillante, con ammortizzatori e molle regolabili, mentre i freni anteriori restano - nonostante il peso contenuto - a sei pistoncini, disponibili anche per i freni posteriori come optional, mentre il servosterzo è elettrico.

Prestazioni pure

Con questi numeri, è chiaro che la D8 GTO JD70 non sia solo incredibile nelle curve: Donkervoort dice che quest'auto raggiunge 1G di accelerazione in rettilineo, segnando uno 0-100 km/h in 2,7 secondi e uno 0-200 km/h in 7,7 secondi. La velocità di punta, invece, è pari a 280 km/h.

Delle 70 auto previste per la produzione, Donkervoort dice che la metà sono già state prenotate. Il prezzo di partenza per questo "road-legal go-kart" è di 163.600 euro.