Dopo un lungo periodo passato come prototipo arriva oggi 17 giugno anche in Europa (Italia compresa) Amazon Echo Auto. Si tratta di un semplice accessorio after market da installare in auto per poter così avere Alexa (l’assistente vocale di Amazon) sempre al nostro fianco.

Un dispositivo semplice nelle forme che, pur non offrendo il livello di interazioni di Android Auto, Apple CarPlay ed Alexa auto (perfettamente integrati con il sistema di infotainment dell’auto) mette a disposizione un sufficiente numero di funzionalità a portata di voce.

Cos’è Echo Auto

Come detto in precedenza Amazon Echo Auto è un dispositivo che integra al suo interno Alexa, l’assistente vocale del colosso fondato da Bezos, da installare in auto. È naturalmente indicato per tutte quelle auto più datate, senza compatibilità con Android Auto, Apple CarPlay ed Alexa Auto né con assistenti vocali progettati direttamente dalle Case (come Ehi Mercedes etc…).

Si ha così accesso alle stesse funzionalità dei vari dispositivi Echo già in commercio per – ad esempio – ascoltare musica e podcast con Spotify o app simili, telefonare o mandare messaggi, conoscere le previsioni meteo e tanto ancora. Per ascoltarci Echo Auto utilizza una serie di microfoni integrati e per attivarlo bisogna pronunciare la parola “Alexa”.

Come funziona Amazon Echo Auto

Come gli altri dispositivi Amazon anche Echo Auto ha prima di tutto bisogno di un’alimentazione esterna (non dispone infatti di batterie) e una connessione internet. L’alimentazione avviene tramite cavo micro USB da collegare poi alla presa USB della propria auto o alla 12V, grazie all’adattatore compreso nella confezione. Se per ascoltarci Echo Auto utilizza i suoi microfoni, per parlarci si collega all’impianto audio della nostra auto tramite bluetooth o presa jack da 3,5 mm.

Come connessione invece viene utilizzata quella dello smartphone. Meglio quindi avere una connettività 4G e un piano dati con tanti GB a disposizione, perché ogni funzione di Amazon Echo Auto utilizza la connessione per attivarsi e funzionare. Alexa infatti, come ogni altra assistente vocale in circolazione, è basata sul cloud, vale a dire su computer (o meglio, su server) ai quali si collega per comprendere ciò che gli viene detto e rispondere, attivando le varie funzioni.

Una volta installato Echo Auto in abitacolo bisogna scaricare la app di Alexa (disponibile su Play Store ed App Store) sul proprio smartphone, aggiungere il nuovo dispositivo, accoppiarlo e il gioco è fatto. La app di Alexa non serve unicamente per la configurazione, ma anche per far “parlare” il nostro smartphone con il dispositivo.

Amazon Echo Auto, quanto costa

Il prezzo di Amazon Echo Auto è di 59,99 euro. All’interno della confezione si trovano:

Il dispositivo Echo Auto

Cavo micro USB

Cavo audio da 3,5 mm

Adattatore doppia USB per presa 12V

Staffa di supporto per bocchette di areazione

Istruzioni

Per acquistare Echo Auto ci si può collegare al sito di Amazon o recarsi in negozi di tecnologia.