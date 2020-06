Cosa hanno in comune la Mercedes-AMG G 63 6x6, la Chevrolet Silverado Goliath e il Ford F-150 VelociRaptor? Oltre ad avere dei nomi niente male, tutti questi veicoli hanno come caratteristica quella di avere... sei ruote.

Se le vostre aspettative però sono ancora più alte, non preoccupatevi, perché manca poco al debutto di un'altra 6x6 che, in più, è anche corazzata. Si tratta della Rezvani Hercules 6x6, evoluzione del Tank X da 1.000 CV che già conosciamo.

Il teaser è stato pubblicato su Instagram

Il produttore californiano del SUV omologato per la circolazione su strada nonostante le specifiche militari ha anticipato la sua nuova creazione attraverso il suo sito ufficiale e il suo account Instagram. I teaser non rivelano molto: in uno si vede solo la silhouette del SUV completamente al buio, nell'altro il particolare della doppia ruota posteriore. Insomma, quanto basta per riuscire a farsi un'idea.

Esattamente come il Tank X, la Rezvani Hercules 6x6 dovrebbe essere basata sull'ultima Jeep Wrangler JL e sotto il cofano nascondere lo stesso motore V8 da 6.2 litri da 1.000 CV e 1.180 Nm di coppia massima.

Non si conoscono i prezzi ma è già prenotabile

La macchina verrà svelata nel corso dell'estate - in conferenza stampa streaming causa Coronavirus - e solo allora sapremo tutte le specifiche. Il prezzo non è stato ancora rivelato ma, considerando quello della sorella Tank X, dovrebbe superare quota 300.000 dollari (267.300 euro al cambio attuale) se riempito fino all'orlo di optional come la protezione EMP per renderlo a prova di proiettile e sospensioni FOX per affrontare qualunque tipo di terreno.

Per gli interessati, Rezvani ha già aperto un canale per prenotare l'auto con un deposito rimborsabile in caso di ripensamento di 266 dollari (circa 237 euro).