La Jeep Grand Cherokee quest'anno sarà protagonista di una profonda rivisitazione. Se, però, vi state chiedendo quando vedremo questa nuova versione, allora dobbiamo dirvi che ancora non abbiamo informazioni in merito alla data di presentazione.

L'appuntamento scelto in origine doveva essere il Salone di Detroit a inizio anno, ma a causa della pandemia di Coronavirus e del successivo ritardo di tre mesi nella produzione, quel piano è stato accantonato.

Ultimi ritocchi

In attesa di una data certa per l'unveiling, Jeep rimette il prototipo su strada per ulteriori collaudi e non ci è voluto molto prima che un video finisse sulla rete. TFLnow ha pubblicato sul proprio canale di YouTube il video che trovate in apertura.

Uno delle maggiori novità che vedremo sulla Grand Cherokee del 2021 sarebbe la sua piattaforma. Condividerà la piattaforma Giorgio con le parenti marchiate Alfa Romeo, Stelvio e Giulia. La Grand Cherokee sarà anche molto più lunga rispetto al modello attuale.

Sotto il cofano

Secondo quanto riferito, stanno arrivando diverse opzioni per quanto riguarda le motorizzazioni. Tra queste ci sono un 4 cilindri in linea da 2,0 litri per la versione entry-level, mentre gli allestimenti superiore avranno il V6 Pentastar con eTorque.

Per gli amanti del diesel non mancherà un V6 da 3,0 litri con 260 CV e 651 Nm.