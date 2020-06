Se proviamo ad immaginare l'acquirente tipo delle supercar non ci viene in mente né il ragazzo giovane, con alle spalle pochi anni di patente, né il signore più anziano che per motivi di comodità preferisce altro.

Henry Harrfeldt con i suoi 78 anni, però, pensa sicuramente di essere diverso. Di recente, infatti, ha comprato una McLaren 720S Spider. Non solo, è solito guidarla tutti i giorni e per adesso ha percorso oltre 4.000 chilometri all'anno.

La passione non ha età

Harrfeldt non è un anziano "normale", però. A quanto pare, sembra davvero conoscere bene le auto e se la cava anche alla guida, come si vede nel video. Gli è piaciuta particolarmente la velocità della 720S e con 720 CV e 770 Nm di coppia come dargli torto, visto che definire la 720S veloce è quasi un eufemismo.

Collezione da urlo

Harrfeldt è un vero appassionato e ha dichiarato che tra le altre possiede una Shelby Cobra AC, che ora ha 40 anni, e una Ford GT40, più precisamente la versione targata del modello da corsa. Visti i gusti in fatto di auto, è evidente che a Harrfeldt piaccia guidare veloce e per lui al momento non c'è auto migliore della 720S.

Facciamo i più vivi complimenti a quest'uomo e non nascondiamo che ci piacerebbe conoscerlo. Non lasciare che la propria età definisca la passione è notevole, così come notevole è la supercar inglese.