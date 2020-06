I nostri fotografi hanno avvistato due prototipi della nuova Audi S3, uno in carrozzeria Sportback e l'altro Sedan. I muletti sono praticamente privi di camuffature per cui possiamo già farci un'idea dell'aspetto definitivo qualche settimana prima dell'unveiling ufficiale.

Dalle nuove foto si vede chiaramente il frontale, con il posteriore che avevamo già intravisto in un altro recente avvistamento. Le due auto montano diversi set di cerchi e questo suggerisce che la Casa tedesca possa offrire ai clienti la possibilità di scegliere quali ruote montare sulla propria auto.

306 CV per sfidare Mercedes e BMW

La Sportback, la compatta a cinque porte, è più pratica, ma la berlina ha un che di particolare, soprattutto in questa tinta blu che mette in risalto le finiture in nero lucido.

Fotogallery: Nuova Audi S3 Sportback e Sedan, le foto spia con poche camuffature

20 Foto

Ma veniamo al dunque, alla parte più interessante della S3, il motore. Sotto il cofano ci sarà il quattro cilindri da 2.0 litri turbo benzina da 306 CV e 400 Nm di coppia massima, stessa potenza che troviamo anche sulle rivali Mercedes-AMG A 35 e BMW Serie M135i. A gestirla un cambio automatico a doppia frizione a sette marce e un sistema di trazione integrale che però, a differenza del passato, potrà ripartire fino al 100% della coppia su ciascun asse, e non più fino ad un massimo del 50-50.

Sterzo progressivo e assetto ottimizzato

Come su altre Audi di segmento superiore, anche sulla S3 sarà disponibile lo sterzo progressivo e sospensioni ottimizzate, con pneumatici Bridgestone dedicati apposta per il modello a completare il pacchetto. Secondo gli ingegneri che se ne stanno occupanto, la S3 sarà il "modello più bello da guidare del segmento". Manca poco quindi per vederla in circolazione considerando che la A3 è già arrivata da qualche settimana. Le voci saranno confermate?