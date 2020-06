Ogni appassionato di auto ha la propria idea di paradiso, a seconda del brand che più ama o del modello capace di rapirgli il cuore. Forse però oggi abbiamo trovato qualcosa capace di mettere d’accordo tutti, non fosse altro per la particolarissima location.

Il suo nome è The Holy Grail Garage che, tradotto alla lettera, significa “Santo Gral Garage”. Un nome che non avrebbe potuto essere più azzeccato. Si perché quello che vedete nelle foto è davvero l’interno di una chiesa.

Le porte del Paradiso

Chiesa naturalmente sconsacrata che sorte in quel di East Pittsburgh in Pennsylvania (USA) dove al posto di panche, confessionali, statue etc… ci sono solo auto. Modelli di tutti i tipi per un pluralismo devozionale su 4 ruote che non scontenta nessuno. Ma attenzione: non si tratta di un museo da visitare nel tempo libero.

Il Santo Graal di proprietà di Mike Fanto, è a tutti gli effetti un vero e proprio garage, dedicato a clienti che non si accontentano di anonimi autosili o box ma vogliono qualcosa di speciale (che alcuni forse troverebbero kitsch). Lì infatti si possono far riposare le proprie meraviglie, con sorveglianza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, servizio di lavaggio e detailing e spazi per chiacchierare con altri proprietari.

Così all’interno della chiesa si ritrovano supercar come Lamborghini o Ferrari, icone dell’automotive USA come Ford Mustang di varie epoche, originali hot rod, pickup modificati e super berline o coupé (spesso con passaporto tedesco) come una Mercedes SL AMG col V12 sotto al cofano.

Solo per i soci

Com’è facile immaginare l’Holy Grail Garage ha riscosso un grande successo e trovare posto al suo interno non è certo facile. Ogni tanto sulle pagine social vengono pubblicati post che annunciano la presenza di nuovi posti disponibili, con un “assalto” da parte degli appassionati.