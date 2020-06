Per spiegarla in maniera semplice l'idro-immersione è un processo dove si utilizza uno strato di grafica stampata su un oggetto, che sia una penna o un pannello della carrozzeria di un'auto è la stessa cosa.

In giro si vedono molti video con applicazioni creative per questa tecnologia, ma una cosa come quella nel video che trovate in apertura non si era mai vista.

Come è andata

Sul canale YouTube di Marko, un giovane dalle idee folli a quanto pare, troviamo il video che racconta questo bizzarro esperimento. Come accennato, conosciamo solo in parte la tecnica dell'idro immersione, ma non pensavamo che bastasse solo acqua e vernice per colorare una macchina.

Marko e il suo team hanno praticamente messo una vecchia Honda Civic in una piscina ricavata da un container, mentre per i pezzi più piccoli è stata ricavata una piccola vasca d'acqua separata.

Risultato finale

La berlina è stata preparata con uno strato di primer bianco e anche se non è il miglior lavoro che abbiamo visto, c'è da dire che il risultato finale è apprezzabile. Guardate il video e diteci che ne pensate.

Il nuovo aspetto dell'auto è piuttosto sorprendente date le circostanze in cui è stata creata. Lo strato di vernice spray crea un effetto che rapisce lo sguardo e anche i vortici di vernice dei diversi pannelli corrispondono. E anche se la Civic non potesse più essere guidata, come si dice: per la scienza questo e altro. Ma non fatelo a casa!