Prima l’accordo per il nuovo sistema di infotainment che ha debuttato sulla XC40 elettrica, ora le auto a guida autonoma. La partnership tra Volvo e Google si stringe sempre di più con la collaborazione tra la Casa svedese e Waymo (costola di Google dedicata alle auto senza pilota).

Volvo si unisce così al gruppo formato da Renalt e Nissan, FCA, Mercedes e altri costruttori, impegnati a sviluppare sistemi di guida autonoma assieme a colossi della Silicon Valley.

In esclusiva

Waymo sarà partner esclusiva per Volvo nella creazione di auto a guida autonoma e il suo scopo sarà quello di sviluppare il sistema di intelligenza artificiale in grado di condurre l’auto senza alcun intervento da parte dell’uomo. A Volvo spetterà invece il compito di creare piattaforma e modelli sui quali installare le tecnologie sviluppate da Google. Software ed hardware che potranno essere utilizzati anche dai brand legati a Volvo, vale a dire Polestar e Lynk&Co.

La collaborazione con Waymo non metterà in discussione la partnership tra Volvo e Uber, nata anni fa e focalizzata sulla creazione di flotte di taxi a guida autonoma. Una collaborazione tristemente famosa per l’incidente del 2018.

Corsa a gruppi

Waymo torna così a stringere accordi con Case automobilistiche, per accelerare ulteriormente i tempi di sviluppo e di lancio di modelli a guida autonoma. Una corsa che vede sempre più concorrenti allearsi per arrivare primi, o non perdere terreno, senza però certezze su quelli che saranno gli effettivi tempi di presentazione di auto in grado di guidarsi da sole, lasciando al pilota tempo per lavorare e rilassarsi.