Secondo alcune voci Bugatti starebbe costruendo una versione roadster della Chiron. Le informazioni su questo presunto modello sono scarse al momento, anche se già è trapelata una cifra in merito al prezzo, che dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro.

L'arrivo di una versione del genere, a cielo aperto, avrebbe senso visto che non esiste ancora niente del genere per quanto riguarda questo modello.

Quanto manca

La Casa non ha lasciato dichiarazioni in merito ma bisogna ricordare che questa non sarebbe la prima Bugatti da guidare con il vento tra i capelli. Quando sul mercato c'era la Veyron, infatti, non mancava la versione la Grand Sport.

E' inoltre in dubbio se questa versione sarà offerta come modello unico o tutti i clienti potranno avere la propria variante cabrio. La produzione potrebbe essere limitata e rimanere a metà tra la one-off e la serie.

Più di una roadster

Tra l'altro si ritiene che questo modello possa prendere la forma di una cabrio piuttosto spinta e orientarsi stilisticamente verso le forme e i tratti di una speedster. Difficilmente la casa farebbe fatica a trovare acquirenti.

La Chiron a cielo aperto si unirebbe a un campo già pieno di altri modelli speciali. Dall'introduzione della hypercar nel 2016, Bugatti ha introdotto diversi nuovi modelli come la Pur Sport e Super Sport 300+. Poi ci sono le varianti come la Divo e la Centodieci.