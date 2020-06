Arriva una serie speciale per la Fiat nuova 500 elettrica, che sarà riservata, come suggerisce il nome France Edition, al mercato transalpino. 500 esemplari disponibili e chi vuole può optare per il modello cabrio.

L'auto è già ordinabile con un prezzo di partenza di 29.900 euro, che sale a 32.900 euro per la variante a tetto aperto.

Occhio agli incentivi

Non bisogna scordarsi che nel paese dove viene commercializzata i vantaggi fiscali per i modelli elettrici possono raggiungere i 7.000 euro e il prezzo iniziale può quindi scendere fino a 17.900 euro, mentre si può anche scegliere un piano di noleggio a lungo termine Leasys da 99 euro al mese.

Fotogallery: Fiat Nuova 500 elettrica France Edition

6 Foto

Questa edizione mantiene tutte le specifiche del modello standard. Il pacco batterie da 42 kWh ricaricabili tramite un sistema a 85 kW, offre fino a 320 km di autonomia nel ciclo Wltp. I dettagli che la diversificano sono la tinta esterna Onyx Black o Solid White pastello, i cerchi da 16" e le finiture esterne cromate.