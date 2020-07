Per il mese di luglio, in un’estate particolare dopo una primavera in emergenza Coronavirus, le case automobilistiche intensificano l’attività non soltanto con offerte su modelli nuovi: ci sono infatti anche proposte di servizi di manutenzione, come per l’iniziativa Metti in forma la tua Suzuki prolungata fino al 31 luglio.

Il concetto è semplice: trascorrere un’estate senza pensieri, anche in occasione di un lungo viaggio, grazie ad alcuni interventi sulla propria vettura Suzuki.

Nel dettaglio, portando una Suzuki presso la rete ufficiale, verranno installati un filtro per l’impianto climatizzazione a carboni attivi e un filtro dell’aria ad un prezzo scontato di 32.90 euro, compresi manodopera e IVA.

In più sono previsti alcuni omaggi, a cominciare da una confezione di igienizzante battericida Gen-Art da applicare nel gruppo depuratore, in modo da pulire e disinfettare l’impianto di climatizzazione.

Ci sono poi 23 controlli gratuiti, che corrispondono a quanto Suzuki offre in genere nel protocollo del programma di garanzia 3Plus. Tra questi, i controlli a motore, batteria, cinghia, frizione (e il sistema di trazione integrale AllGrip), freni, servosterzo, fanali e spazzole, oltre all’elettronica di bordo.

Vantaggi

Il mercato dell’auto si evolve: non c’è la sola vendita della vettura, ma anche dei servizi. Questa offerta, tra l'altro, è valida anche per le Suzuki più datate, e permette anche di conoscere altri servizi Suzuki, come ad esempio le estensioni di garanzia, che sulle vetture nuove è già di tre anni e 100.000 km più assistenza stradale.

Il prezzo dei filtri è vantaggioso, e la proposta dei controlli dopo l’inattività da lockdown, per esempio di gomme, freni e batteria, è un’idea lodevole per la sicurezza, oltre che perfettamente in linea con il periodo.

Svantaggi

L’offerta è valida sui controlli, ma ovviamente non su ciò che non funziona, che andrà pagato: si poteva specificare nella promozione qualche altro prezzo, magari scontato.

Oppure, offrire su alcune vetture qualche servizio omaggio in più almeno per l’estate, come l’assistenza stradale, prevista a pagamento nel sito e nell’app MySuzuki, o un’estensione parziale della garanzia per le più recenti.

In sintesi

Promozione Metti in forma la tua Suzuki Scadenza 31/07/2020 Servizi Filtro per l’impianto climatizzazione a carboni attivi e filtro dell’aria; 23 controlli gratuiti; igienizzante battericida per il climatizzatore in omaggio Prezzo 32.90 euro per i due fltri Limitazioni Per vetture Suzuki anche datate presso la rete ufficiale, fino ad esaurimento scorte