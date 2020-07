Ai blocchi di partenza del FIA World Touring Car Cup (WTCR) di quest'anno sarà la Honda Civic Type R Limited Edition ad "aprire le danze", dopo esser stata confermata Safety Car ufficiale della stagione 2020.

Presentata lo scorso febbraio come la variante più estrema della gamma Civic, la Type R Limited Edition è equipaggiata con il 2.0 Turbo VTEC - qui trovate la storia e il funzionamento del VTEC - da 320 CV e 400 Nm di coppia che, grazie anche ai 47 kg in meno rispetto alla Type R standard, permette all'auto di raggiungere i 100 km/h in 5,7 secondi.

Altre quattro Civic in gara

La Civic Safety Car di questa stagione è verniciata con il nuovo colore Sunlight Yellow, esclusivo di questa versione Limited Edition e disponibile anche per i clienti, mentre la livrea è opera dell'artista belga Vanuf, già autore di molte livree ufficiali Honda nelle competizioni Touring.

Honda prenderà parte al campionato con quattro Civic Type R TCR: due faranno parte del team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, mentre le altre due gareggeranno per il team ALL-INKL.DE Münnich Motorsport.

La stagione 2020 del WTCR prevede sei gare disputate in Europa, la prima di queste a Salzuburgring (Austria) nel week-end del 12-13 settembre.