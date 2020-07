Nello scorso mese di maggio la Renault Clio ha superato per la seconda volta la Volkswagen Golf nelle vendite mensili in Europa.

Come già era successo a febbraio, ma con livelli di vendita dimezzati, la francese si è preso il primo posto dei modelli più venduti a livello continentale, staccando questa volta la tedesca di diverse migliaia di unità.

Due francesi sul podio

In un mese ancora pesantemente colpito dalla crisi post lockdown da Coronavirus e dall’inizio della cosiddetta Fase 2 la Renault Clio ha infatti registrato 16.028 immatricolazioni europee, contro le 13.125 della Volkswagen Golf. Terza è un’altra francese, la Peugeot 208 a quota 10.977. Qui sotto trovate la classifica completa delle Top 10.

Top 10 assoluta

Golf paga il ritardo nelle consegne

Il nuovo sorpasso della Clio sulla Golf è in larga parte da attribuire alla difficile fase di lancio della tedesca che oltre ai problemi della pandemia ha dovuto fare i conti con un uno stop alle consegne dovuto a problemi di software. Basti dire che la nuova Clio ha contribuito per l’80% alle vendite della francese, mentre la compatta tedesca di ottava generazione ha inciso solo per il 17% sulle vendite.

SUV sempre protagonisti

Scorrendo la classifica dei dieci modelli auto più venduti in Europa a maggio 2020 si nota come ci siano ben quattro SUV, guidati dalla Renault Captur, segno che la categoria dei "ruote alte" continua a piacere agli automobilisti del Vecchio Continente. Evidente è anche il dominio di marchi e gruppi francesi, con sette modelli su dieci. Gli altri sono tedeschi.

Dalla classifica per segmento che riportiamo qui sotto si nota infatti che i SUV raggiungono il 40% delle vendite in Europa, mentre monovolume/multispazio, citycar e auto di lusso sono ai minimi storici.

Segmento Quota di mercato Europa maggio 2020 SUV 40% Utilitarie 20% Compatte 15% Citycar 6,4% Medie 6,2% Van 4,9% Monovolume/multispazio 3,4% Grandi 2,1% Sportive 0,9% Lusso 0,2%

Le auto elettriche soffrono meno la crisi

Guardando i dati di vendita per alimentazione notiamo che a maggio in Europa le auto a benzina hanno avuto un calo del 62% e le diesel sono scese del 59%, con le elettriche che segnano un più leggero -8%.

Questo si traduce in una maggiore incidenza delle auto a batteria sulle vendite totali, toccando a maggio 2020 una quota di mercato del 15,3% contro il 7,2% di maggio 2019.

Corolla, Kuga e Zoe regine delle elettrificate

Le ultime classifiche del mese di maggio in Europa sono dedicate alle auto suddivise per tipologia di alimentazione. Fra le ibride (full hybrid + mild hybrid) prevale la Toyota Corolla davanti a C-HR e RAV4. Qui compare anche l'unica italiana in classifica, la Fiat 500 Hybrid.

Top 10 ibride

Top 10 ibride plug-in

La classifica delle auto ibride plug-in più vendute in Europa è invece dominata dalla nuova Ford Kuga che supera a maggio BMW X3 e Volkswagen Passat.

Top 10 elettriche

La graduatoria delle auto elettriche più vendute in Europa vede invece in testa la Renault Zoe che a maggio ha immatricolato 3.679 unità, davanti a Volkswagen e-Golf e Tesla Model 3.

[Fonte: Jato Dynamics]