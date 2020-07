Ci sono molti tipi di videogiochi automobilistici: i simulatori di guida come Gran Turism, quelli più frenetici come Burnout Paradise e Need For Speed, dove anche storia e modifiche delle auto giocano la loro parte.

Fra questi, però, c'è un genere incentrato sui riflessi e sulla capacità del giocatore di padroneggiare l'auto a velocità impossibili, fra le varie acrobazie. Il gioco in questione è TrackMania.

Gradito ritorno

Il primo capitolo debuttò nel 2004 e la sua originalità gli valse il consenso generale, ma uno dei più apprezzati fu Nations (2006): fu il primo gioco gratuito scaricabile online della serie, ma soprattutto fu lanciato in occasione dell'inclusione di TrackMania all'Electronic Sports World Cup (ESWC), ovvero la coppa del mondo dei videogiochi.

Oggi, come omaggio al capitolo della saga "a portata di tutti", Ubisoft Nadeo ha lanciato il nuovo TrackMania, remake di Nations.

Correre in pista o crearla

La versione originale di Nations era fortemente incentrato sull'online, mentre nel nuovo TrackMania i giocatori possono competere sia in solitaria sia in multiplayer, a proprio piacimento.

Ovviamente i tratti caratteristici della serie non mancano: velocità elevate, acrobazie e leggi della fisica infrante senza battere ciglio, con una grafica nettamente superiore rispetto al primo capitolo. Insomma, semplice da imparare, ma non così facile da padroneggiare.

C'è però anche un'altra componente da sempre importante per la saga, ovvero l'editor dei tracciati: ogni giocatore, infatti, può costruire delle piste personalizzate a proprio piacimento, per poi condividerle con la community e gareggiarci con gli amici.

Tre step di acquisto

Come da tradizione Nations, il gioco è disponibile in un primo formato completamente gratuito, lo Starter Access: qui i giocatori possono accedere a 25 tracciati, testare le piste della community, utilizzare i principali editor di creazione dei tracciati e competere nella Nation League settimanale.

Il secondo formato è lo Standard Access - intermedio, da 9,99 euro - che aggiunge strumenti per l'editor dei tracciati e l'accesso a eventi online, mentre l'ultimo step è il Club Access - il più completo, da 29,99 euro - con ulteriori personalizzazioni nell'editor e la possibilità di socializzare online.

Entrambi i pacchetti a pagamento comprendono l'accesso ai "Tracks of the Day" e all'editor avanzato, anche una volta terminato l’abbonamento.