Oggi, 4 luglio 2020, la Fiat 500 compie 63 anni. Per festeggiare ha preso il via la produzione nello stabilimento di Mirafiori della nuova 500, quella completamente elettrica, mentre al quarto piano della Pinacoteca Agnelli, al Lingotto, è stata allestita la Virtual Casa 500, un museo virtuale per celebrare il "cinquino" ricordando il passato dell'iconico modello e guardando al futuro.

Avete capito bene, un museo virtuale a cui si potrà accedere comodamente dal proprio smartphone, pc o tablet in pochi clic. Bisognerà invece aspettare qualche mese per poterla vedere dal vivo perché la mostra fisica verrà inaugurata nel 2021. Per festeggiare il compleanno c'è però un'altra sorpresa: da oggi è possibile preordinare sui siti ufficiali della Casa la nuova 500 in edizione speciale "la Prima". È stata presentata in anteprima al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al premier Giuseppe Conte che, per una sera, sono stati tester d'eccezione.

Entriamo nella Virtual Casa 500

La mostra è composta da 11 aree tematiche: The legacy, Made of Italy, New 500 One-offs, Diary of an icon, A journey through 3 generations, New 500 experience, 500 design story, A story of social relevance, The future starts here, 500 vintage vibes, Open for change.

Un percorso attraverso le tre generazioni della 500, rivissuto sia attraverso le auto vere e proprie sia attraverso le opere del design italiano esposte nell’area del Made of Italy che, come Fiat 500, sono considerati simboli di una generazione. In una'altra area dedicata alla storia inoltre si possono esplorare tanti contenuti, interviste, spot, eventi e riconoscimenti che hanno reso famosa in tutto il mondo la Fiat 500.

Non manca una collezione di bozzetti e immagini che raccontano l’evoluzione del design delle tre generazioni della piccola Fiat. Alla fine, non poteva non essere presente un'area dedicata alla nuova 500 che sarà possibile scoprire dal vivo grazie alla 3D experience. Non possono mancare anche le tre one-off celebrative Armani, Bulgari e Kartell.

Si aprono gli ordini per la 500 “la Prima” cabrio

Da oggi è anche possibile ordinare in tutte le concessionarie Fiat la nuova 500 elettrica cabrio e berlina in edizione speciale - e numerata - “la Prima”. La macchina, come ricordiamo, era stata presentata a Milano lo scorso 4 marzo, prima che tutto si fermasse a causa del Coronavirus, con la berlina che è arrivata poco dopo l'8 giugno.

Tutti i clienti che hanno preordinato l'auto online verranno contattati direttamente dai dealer che li seguiranno nella configurazione della vettura. Tutti gli altri invece possono andare in concessionaria per la configurazione della propria auto. Si tratta di una vera e propria launch edition, praticamente full optional. Cliccate qui per saperne di più su design ed equipaggiamento.