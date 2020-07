Dopo mesi di lockdown forzato per via del Coronavirus, molte delle attività di intrattenimento allora vietate per ridurre i contagi stanno tornando - seppur con le dovute distanze di sicurezza - alla normalità. Fra queste, però, sta anche tornando in auge qualcosa passato di moda - e anzi, praticamente sparito - da decenni: il drive in.

Ne è un esempio la Summer Arena di Bergamo - in allestimento in Piazza Celadina - frutto della collaborazione di Seat con il Comune della città lombarda, che da mercoledì 8 luglio a sabato 8 agosto propone quattro serate di film ogni settimana per un totale di 20 serate, con 130 posti auto su 90 m2, devolvendo i ricavi all'Associazione Aiuto Donne di Bergamo.

Supporto contro la violenza domestica

Nei mesi scorsi, Bergamo è stata una fra le città più colpite dalla pandemia, con pesanti ripercussioni economiche e sociali.

Quello che forse si è visto meno, però, sono state le vittime "collaterali" di questa pandemia: dal 2 marzo al 3 giugno, sono state 167 le donne che si sono rivolte a un centro di aiuto nella città lombarda, vittime di violenza domestica.

E la già delicata situazione si è aggravata ulteriormente, per via dell'isolamento a cui siamo stati obbligati, registrando un aumento dei casi. Questa è la ragione di fondo per cui i guadagni della Summer Arena verranno devoluti all'associazione.

La programmazione e dove si compra il biglietto

Per rispettare le distanze di sicurezza - criterio fondante su cui si basa questo ritorno in scena del drive in - e ridurre al minimo il contatto diretto, i biglietti sono acquistabili direttamente online sul sito ufficiale SeatSummerArena.it, al prezzo di 12 euro per ogni auto.

Per quanto riguarda il sonoro viene messa a disposizione una frequenza FM da un gruppo editoriale partner dell'iniziativa - con sede proprio a Bergamo - mentre la qualità video è garantita da un maxi-schermo di ultima generazione con tecnologia DCP Cinema.

Qui di seguito vi elenchiamo la tabella delle date e i relativi film, che spaziano dalle ultime uscite subito prima del lockdown ai migliori della stagione precedente, e non mancano quelli per tutta la famiglia.

Per chi lo volesse, c'è anche la possibilità di vedere il film a bordo della nuova Seat Leon, prenotando nella fila Premium Leon.