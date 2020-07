Anche un marchio come Ford sta guardando avanti rispetto all’emergenza Coronavirus, tornando a a puntare sulla promozione dei propri veicoli della gamma Ford Hybrid, che comprende un gran numero di modelli.

Fino al 31 luglio, si può verificare questa serie di offerte sulla Ford Puma Hybrid, il recente crossover compatto della casa, nella versione più economica dotata dal 1.0 EcoBoost Hybrid da 125 CV in allestimento Titanium.

Il prezzo di partenza suggerito, con optional in promozione nel mese, scende a 19.600 euro aderendo al finanziamento Ford Credit, escluse IPT e PFU; a questo punto, non si versa anticipo e si pagano le prime 12 rate a 199,50 euro, e le successive 24 a 346,24 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,36%).

A queste bisogna aggiungere 4 euro a rata per le spese di incasso RID; al termine, il Valore Futuro Garantito è pari a 12.350 euro, per un totale di 45.000 km e 0,20 euro per ogni chilometro percorso in più.

Vantaggi

Sebbene la comunicazione non punti molto sull’effetto Covid ma piuttosto sul filone ecologico, la promozione su questa Puma permette comunque di tirare fuori meno soldi proprio nella fase iniziale del finanziamento: non c’è infatti l’anticipo, e per il primo anno le rate sono molto basse, in questo caso intorno ai 200 euro.

Svantaggi

Le Puma in offerta sono in pronta consegna, e già presenti in stock prima del 1 giugno 2020: un modo per smaltire le scorte, con modelli più costosi rispetto all’esempio, per gli optional in più.

L’anticipo è zero, ma il TAN non è bassissimo; attenzione anche alle rate dopo il primo anno, che passano a 350 euro mensili per due anni.

In sintesi