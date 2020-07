Per il mese di luglio, Skoda punta sulla ripresa post lockdown per il Coronavirus, ma senza troppe indicazioni sulla ripartenza in sicurezza: piuttosto, vengono sottolineati i più recenti sconti disponibili un eventuale acquisto estivo, fino al 31 luglio, di una vettura nuova e opportunamente scontata.

Ne è un esempio un SUV compatto e recente come la Skoda Kodiaq S-Tech dotata del motore 1.5 TSI 150 CV.

Il prezzo di partenza scontato è di 26.400 euro, in caso di permuta o rottamazione; la formula prevede un anticipo di 6.941,50 euro, 35 rate da 198,99 euro (TAN 3,99%, TAEG 4,93%) e una rata finale di 15.230,59 euro.

Poi ci sono alcuni servizi inclusi nel finanziamento: l’assicurazione sulla Protezione delle Rate, del valore di 340,56 euro, e un pacchetto di manutenzione Skoda Service Car basic per 4 anni o 60.000 km.

Vantaggi

In genere, in questo periodo si sta attenti ad un’eventuale carenza di denaro, per effetto delle chiusure per il virus: in questo caso, oltre a rate piuttosto basse per il tipo di vettura (meno di 200 euro per tre anni), c’è anche Protezione delle Rate.

In sostanza è una polizza assicurativa che, secondo la Casa, “protegge il tuo finanziamento e ti sostiene nei momenti difficili”. Interessante anche l'offerta di 4 anni di manutenzione, compresa nel finanziamento.

Svantaggi

Manca qualche costo aggiuntivo nell’esempio, che occorre considerare, ed è necessaria una vettura da dare in permuta.

Ci sono poi alcune concorrenti che offrono vantaggi in più, anche all’interno dello stesso gruppo: alcune rate da non pagare, ad esempio, oppure anticipo zero.