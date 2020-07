Per scoprire le forme e tutti i dettagli della nuova Mercedes Classe S dovremo attendere fino al debutto ufficiale fissato per settembre 2020, ma chi è già curioso di conoscere i primi dettagli può trovare soddisfazione con tre presentazioni online in anteprima sulla piattaforma digitale "Mercedes me media".

Insomma, un reveal in tre puntate che aiuta a familiarizzare con le nuove tecnologie che come da tradizione Mercedes fanno il loro debutto proprio sull'ammiraglia della gamma.

Ibrida plug-in da 100 km

L'annuncio di questa serie di appuntamenti virtuali con la Classe S di settima generazione è stato dato da Markus Schäfer, membro del consiglio d'amministrazione Daimler e responsabile sviluppo Mercedes che ha fornito diverse anticipazioni interessanti.

Fotogallery: Nuova Mercedes Classe S, anticipazioni di stile e tecnologia

15 Foto

In un video in cui si presenta a fianco della grande berlina tedesca Schäfer ci dice che la versione ibrida plug-in della nuova Classe S avrà un'autonomia elettrica di circa 100 km, cosa che fa subito pensare al sistema ricaricabile diesel della GLE 350 de.

Volto e "occhi" nuovi

Le immagini tratte dallo stesso video ci mostrano poi una nuova firma luminosa per i fari a LED frontali e per quelli posteriori che disegnano un sottile linea di luci.

Lo stile della nuova Classe S è gelosamente nascosto da diverse coperture che fanno però intuire un frontale massiccio e moderno al tempo stesso, anticipato dall'unica immagine teaser ufficiale, e una coda ridisegnata.

Schermo verticale in plancia per l'evoluzione MBUX

Molto interessante è poi scoprire in un breve fermo immagine la disposizione verticale del grande schermo dell'infotainment al centro della plancia. Il grande tablet che segue la scuola progettuale avviata da Tesla segna un'ulteriore evoluzione nelle funzioni e tecnologie del sistema MBUX.

L'ultima chicca svelata da Schäfer è quella del nuovo head-up display in realtà aumentata che proietta sul parabrezza indicazioni per il guidatore puntuali e chiare con una qualità che Mercedes definisce "mai vista prima".

Tre appuntamenti col lusso e la tecnologia

Il primo appuntamento è quello di mercoledì 8 luglio dedicato alla presentazione del sistema multimediale e di infotainment My MBUX che riserva inedite funzioni di personalizzazione e interazione uomo-macchina.

A raccontare le ultime evoluzioni della connettività e dei sistemi di bordo della nuova Mercedes Classe S saranno Sajjad Khan, responsabile Mercedes di sistemi connessi, guida autonoma e servizi condivisi, assieme al numero uno del design, Gorden Wagener.

Il secondo episodio in programma il 29 luglio fa il punto sui sistemi di sicurezza, ausili alla guida e comfort, mentre il terzo e ultimo online il 12 agosto si focalizza su lusso, comodità e benessere a bordo di nuova Classe S.