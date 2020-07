Annunciati a inizio giugno, gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche e ibride del Comune di Milano diventano disponibili da oggi. Una sorta di ecobonus comunale disponibile unicamente per chi risiede nel comune meneghino e che si potrà sommare agli incentivi statali, ancora in fase di definizione.

Ma come si può accedere agli incentivi comunali? Quali sono le condizioni da rispettare? Di seguito vi spieghiamo tutto quello che c’è da sapere.

Per quali veicoli?

Gli incentivi del Comune di Milano sono validi per auto elettriche, ibride, bifuel benzina/GPL e benzina/metano, Euro 6 (benzina o diesel) oltre che per scooter elettrici e bici a pedalata assistita o elettriche. Un ricco paniere dal quale pescare, con differenti livelli di bonus a seconda delle emissioni e della tipologia di veicoli.

Di seguito la tabella con i vari importi disponibili a seconda delle motorizzazioni.

Tipologia auto Contributo massimo Importo del contributo Obbligo rottamazione Auto elettrica 9.600 euro 60% costo auto SI Auto ibrida 6.000 euro 60% costo auto SI Auto metano o benzina/metano 5.000 euro 50% costo auto SI Auto GPL o benzina/GPL 5.000 euro 50% costo auto SI Auto benzina Euro 6 4.000 euro 50% costo auto SI Moto/scooter elettrici 3.000 euro 55% costo SI o non possedere veicolo da 4 mesi Moto/scooter elettrici 1.800 euro 40% costo NO Bici elettrica/pedalata assistita 1.500 euro 60% costo NO

Come ottenere lo sconto

Prima di tutto, come scritto all’inizio e sottolineato all’inizio del bando pubblicato sul sito del Comune di Milano, gli incentivi sono disponibili unicamente per persone fisiche maggiorenni residenti a Milano. Residenza che deve essere effettiva al momento della presentazione della domanda. Domanda che deve pervenire tra il 6 luglio 2020 e il 30 novembre 2020, per auto acquistate a partire dal 5 maggio 2020.

Per ottenere gli incentivi per l’acquisto di un’auto nuova sarà obbligatorio rottamare un modello vecchio, basta che appartenga alle seguenti classi:

Veicoli per il trasporto persone (classificati in base alle categorie internazionali come categoria M1) con alimentazione:

benzina fino ad Euro 2 incluso

diesel fino ad Euro 5 incluso

Motoveicoli o ciclomotori (classificati in base alle categorie internazionali come categoria L) con alimentazione:

due tempi fino ad Euro 2 incluso

gasolio fino ad Euro 2 incluso

benzina a quattro tempi fino ad Euro 1 incluso

Veicoli che dovranno essere intestati alla stessa persona fisica che effettuerà la domanda per l’incentivo.

Se si rispettano tali prerequisiti ci si può collegare al portale dedicato, inserendo i dati richiesti e richiedendo l’incentivo all’acquisto. La fase di valutazione terrà conto dell’ordine cronologico delle domande, secondo una procedura “a sportello” con finestre temporali di 30 giorni.

Se ritenuti idonei ci si dovrà collegare, entro 90 giorni successivi dalla ricezione della comunicazione da parte del Comune, al portale dedicato dove si inserirà l’importo sostenuto, assieme a tutti i giustificativi e all’IBAN sul quale far versare il contributo all’acquisto. Saranno naturalmente accettati unicamente pagamenti tracciabili.