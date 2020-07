Poco tempo fa, un video sul canale YouTube di Mazda ha annunciato la presentazione di una Mazda3 Turbo per l’8 luglio. Un modello che sta suscitando molto interesse ma che non vedremo arrivare in Europa. E' destinata ad altri mercati e in Messico, evidentemente, non stavano più nella pelle all'idea di una Mazda3 non aspirata ed è stata presentata in anticipo.

La variante più potente della hatchback di Hiroshima ha fatto il suo debutto - inaspettato - sul canale YouTube di Mazda Mexico, con il presidente regionale dell'azienda pronto a snocciolare tutte le succose specifiche.

Turbo benzina e SkyActive-G, ma niente manuale

Senza ulteriori indugi, nel video viene spiegato che la Mazda3 2021 avrà un motore turbo a benzina affiancato all'unità SkyActiv-G (e non il più complesso SkyActiv-X) da 2,5 litri in grado di produrre 230 CV, con una coppia di 420 Nm.

I numeri ci suonano alquanto familiari, sono infatti gli stessi che potete trovare nelle sorelle maggiori Mazda6 e CX-5, per esempio.

Fotogallery: La Mazda3 Turbo presentata in Messico

6 Foto

A quanto pare però, sarà dotata esclusivamente di una trasmissione automatica a sei marce, che invia potenza ad entrambi gli assi. Non è chiaro, però, se le caratteristiche della Mazda3 Turbo per il mercato messicano siano gli stessi anche per l'Europa.

Un passo in più verso la sportività

Nonostante i numeri in gioco più alti, non pensate che si tratti di una rinascita della sportiva Mazdaspeed 3, poiché l'auto sembra praticamente identica al modello aspirato.

Secondo la presentazione fatta da Mazda Mexico, avrà a disposizione un sistema audio Bose a 12 altoparlanti, tetto apribile elettrico, ruote da 18 pollici e fari a LED automatici.

L’uscita ufficiale sul mercato messicano è programmata per il 20 luglio e sarà disponibile nelle versioni Grand Touring e Signature, al prezzo di 489.900 pesos e 529.900 pesos (rispettivamente 19.200 euro e 20.700 euro al cambio attuale). Nulla è certo, invece, per il mercato europeo.

Sin dal 2018 i fan aspettavano che Mazda fornisse maggiore potenza alla sua compatta, e ora otterranno finalmente un motore più performante: può non essere una hot-hatch a tutti gli effetti, ma è sicuramente un passo nella giusta direzione.

Peccato per la mancanza di un cambio manuale, molto più adatto alla natura prestazionale di questa variante Turbo.