Lo scorso fine settimana Lamborghini ci ha mostrato un'anticipazione di un nuovo modello in arrivo. Un teaser insolito però: nessuna immagine del veicolo, non una silhouette o qualcosa che si nascondesse nell'oscurità.

Gli unici dettagli presenti erano la data e l'ora di lancio (8 luglio, alle 18 su Lamborghini.com) dell'ultima creazione proveniente dalla fabbrica di Sant'Agata Bolognese. I dubbi si sono pian piano attenuati quando, qualche giorno fa, la casa del Toro ha confermato, tramite un tweet, quello che tutti stavamo aspettando.

Il tweet che vedete qui sotto mostra una parte molto familiare della supercar presentata lo scorso anno, la Sian.

Tra indiscrezioni e realtà

Se ancora non vi è chiaro quale delle ultime Lambo monti lo stesso flap (come si vede in copertina), sappiate allora che quel particolare appartiene alla Sian FKP 37, presentata nel 2019 al Salone di Francoforte.

Il che ci porta quindi a credere che Lamborghini stia realmente lanciando un nuovo modello sulla base della Sian.

All'interno della "pinna" inoltre, c'è persino la stessa iscrizione presente sul primo modello ibrido della Lamborghini: "Realizzata a Sant'Agata Bolognese", giusto per precisare lo spirito Made in Italy della supercar.

Corrono voci già dallo scorso mese, dell'arrivo di una probabile versione roadster della Sian, ed effettivamente alcuni dettagli estetici presenti nelle immagini anteprima fanno pensare ad un probabile tetto asportabile montato sulla vettura.

Non siamo invece ancora sicuri che le notizie riguardanti la vendita anticipata di tutti gli esemplari prodotti siano vere oppure no.

Che il conto alla rovescia abbia inizio

Non ci resta dunque che attendere ancora qualche ora per scoprire maggiori dettagli su ciò che, con molta probabilità, sarà la versione roadster della creatura con V12 aspirato abbinato all'elettrico da ben 819 CV, e se davvero l'auto è "in anticipo sui tempi", come afferma lo slogan presente nel video-anteprima postato sui social e sul sito ufficiale della casa emiliano-romagnola.

Appuntamento dunque alle ore 18 di mercoledì 8 luglio 2020. Segnate la data sul calendario, sarà un evento da non perdere.