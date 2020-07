Il 9 luglio prende il via a Roma - precisamente alla Lanterna di Fuksas, nel quartiere EUR - il tour estivo smart DRIVE-IN, un progetto itinerante che coinvolge sia la Casa tedesca che il mondo del cinema.

In un momento storico difficile in cui, per forza di cose, si deve mantenere la distanza sociale, si riscopre il piacere del drive in e del cinema all'aperto: gli smart center si trasformeranno in veri e propri drive-in convertendo l’abitacolo delle EQ fortwo in due posti in prima fila. Un esclusivo ‘grey carpet’ per celebrare il lancio dell'edizione speciale fortwo EQ cabrio suitegrey per assistere ai nuovi film prodotti dalla Fandango, ‘Il regno’ e ‘Si muore solo da vivi’.

Come partecipare

smart ha lanciato anche due contest: il primo permette di vincere i biglietti per assistere ad una delle proiezioni in prima fila, mettendo alla prova la propria cultura cinematografica attraverso un veloce quiz disponibile sul sito smartdrivein.com.

Il secondo si chiama “Green, ecostenibile e sempre accessibile, così immaginiamo il futuro della mobilità, e tu come immagini un futuro smart?” ed è un invito ad aspiranti filmmaker a produrre un cortometraggio (durata massima di tre minuti) che offra una personale visione di mobilità del futuro. Il vincitore vedrà il proprio corto proiettato in occasione dell’edizione 2021 dei Nastri d’Argento.